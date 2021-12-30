كورونا في السعودية.. تسجيل 744 إصابة جديدة و231 حالة شفاء

الخميس 30/ديسمبر/2021 - 01:08 ص

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت، تسجيل 744 حالة مؤكدة وتعافي 231 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 43 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 554665 حالة، وعدد حالات التعافي 541388 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة لـ 8874 حالة.