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الخميس 30 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

"عامر جروب" تحتفل بالعام الجديد بحفلات لـ هشام عباس وحميد الشاعري وإدوارد في بورتو السخنة

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بدأت عامر جروب تنفيذ برنامجها السنوي المتميز في تقديم مفاجآت احتفالاتها السنوية  بالعام الجديد 2022 كما عودت عملاءها على مدار السنوات الماضية من خلال تقديم تجربة ترفيهية مميزة واحتفالات ضخمة مع عملائها وزوار منتجعات عامر جروب في بورتو السخنة وبورتو سعيد وبورتو المنيا، وذلك خلال الفترة من 24 ديسمبر حتى 7 يناير حيث تنظم عامر جروب برنامج حافل بالفقرات الاستعراضية والحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء في مصر، مع أشهر الفرق الموسيقية والاستعراضية.

يقيم منتجع "بورتو السخنة" حفلاً غنائياً ضخماً يوم 30 ديسمبر يُحيه كلاً من النجم هشام عباس، والنجم حميد الشاعري، يقدمان خلاله مجموعة من أشهر أغنياتهم، إلى جانب فرقة أوسكاريزما التي تقدم حفلات متنوعة خلال أيام 25 و29 و30 ديسمبر ويومي 5 و6 يناير، كما يقدم النجم إدوارد حفلاً مميزاً يوم 31 ديسمبر، مع فقرة الألعاب النارية للفنان سامي يوسف. 

ويستضيف منتجع "بورتو سعيد" النجم حماده هلال يوم 7 يناير، أما منتجع "بورتو المنيا"  فسيقيم حفل غنائي يحييه الفنان مصطفى شوقي، هذا إلى جانب المواكب أكبر شجرة كريسماس في المنيا والكرنفالات اليومية لالتقاط أجمل الصور مع الأهل والأصدقاء وذلك من 24 ديسمبر حتى يوم 7 يناير، بالإضافة إلى هدايا بابا نويل للزائرين وسط أجواء احتفالية مبهرة.

عامر جروب هشام عباس إدوارد