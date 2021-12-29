بنك مصر يعقد محاضرات توعوية عن الشمول المالي لذوي الهمم

الأربعاء 29/ديسمبر/2021 - 08:57 م

في اطار فعالية الشمول المالى "اليوم العالمي لذوي الهمم" برعاية البنك المركزي المصري، قام قطاع الشمول المالي وتطوير الاعمال ببنك مصر بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري وبعض الهيئات الحكومية والمؤسسات الاهلية بعقد العديد من محاضرات التوعية بالتثقيف والشمول المالي للعديد من ذوي الهمم.

قام البنك بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري وبالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة محاضرات توعية عن التثقيف والشمول المالي لذوي الهمم، حيث عقدت عدد 2 محاضرة بقاعة المحاضرات الكبرى بالمعهد المصرفي المصري بمدينة نصر لحوالي 50 من ذوي الإعاقة البصرية يومي 12 و 13 ديسمبر 2021، وعدد 2 محاضرة بقاعة المحاضرات الكبرى بالمعهد المصرفي المصري بمدينة نصر لحوالي 100 من ذوي الإعاقة السمعية يومي 14 و 15 ديسمبر 2021، كما تم عقد محاضرة بنادي طلعت حرب بالجيزة لحوالي 50 من ذوي الإعاقة الحركية يوم 21 ديسمبر 2021.

كما قام البنك بالتعاون مع احدى المؤسسات الغير هادفة للربح وتعمل في مجال تنمية ذوى الهمم، وبالتنسيق مع المعهد المصرفي المصرى لإقامة عدد 2 محاضرة توعية عن التثقيف والشمول المالي لعدد حوالى 50 من ذوى الإعاقة البصرية وذلك يومى 5 و 6 ديسمبر 2021.

و بالتعاون مع النموذج المصرفي المصري EBSM و إدارة التدريب ببنك مصر، قام البنك بعقد عدد 2 محاضرة توعية عن التثقيف والشمول المالي لعدد حوالي 60 من ذوي الإعاقة السمعية من طلاب الجامعات وذلك يوم 7 ديسمبر 2021، بالإضافة الى زيارة لمتحف طلعت حرب باشا بالمركز الرئيسي لبنك مصر، حيث تم عرض وشرح لمحتويات المتحف وتاريخ بنك مصر.

قام بإلقاء المحاضرات محاضرين من المعهد المصرفي، مع توفير المعهد لعدد 2 مترجم للغة الإشارة من احد الشركات المتخصصة في هذا المجال، و تم إذاعة إعلانات بنك مصر المترجمة للغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وتم التوعية بالتعليمات الجديدة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي أصدرها البنك المركزي في سبتمبر 2021، و تم اصدار بطاقة ميزة والمحفظة الاليكترونية لذوي الهمم، وتم توزيع هدايا عينية عليها لوجو البنك، بالإضافة الى قيام قطاع الشمول المالي وتطوير الاعمال بتوفير اتوبيس لنقل ذوي الإعاقة إلى المعهد المصرفي بمدينة نصر.

ومن الجدير بالذكر انه تم إقامة عدد 2 محاضرة عن اتيكيت التعامل مع ذوي الاعاقة، وذلك لعدد 60 من موظفي البنك من خدمة العملاء و موظفي الاستقبال بفروع البنك، حيث تم شرح أسلوب التعامل مع ذوي الإعاقة منذ دخولهم فرع البنك وتقديم المنتجات والخدمات البنكية لهم لحين خروجهم من الفرع، وذلك لتقديم خدمة أفضل للعملاء من ذوي الهمم.

وتأتي مشاركة بنك مصر في فعالية الشمول المالي (اليوم العالمي لذوي الهمم) تحت رعاية البنك المركزي المصري في اطار حرص البنك دائماً على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي وكذلك دعم فئات المجتمع من ذوى الهمم و الشباب و المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الاعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الافراد، حيث يعتبر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ اطلاقه بمصر عام 2014 تحت رعاية البنك المركزي المصري.