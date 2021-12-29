نشرة بأهم تطورات الأسواق العالمية والمحلية من 17 لـ 24 ديسمبر

الأربعاء 29/ديسمبر/2021 - 08:22 م

شهدت الأسواق نشاط تداول ضعيف قبل عطلة عيد الميلاد، أشارت التقارير إلى أن متحور أوميكرون قد يكون أقل حدة من حيث الأعراض والتطورات المتعلقة بموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على علاج فيروس كورونا الخاص بشركة فايز، مما ساهم في تحسين الرغبة في المخاطرة وارتفاع الأسهم والأصول الخطرة.

جاءت البيانات الأمريكية قوية في أغلبها، مع تسجيل مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي أعلى مستوى له في 40 عامًا. قفزت الليرة التركية خلال الأسبوع، وكانت أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً بعد أن أعلن الرئيس عن بعض الإجراءات الجديدة من أجل تعزيز الثقة في العملة المحلية وحمايتها من المزيد من الهبوط.