ads
الأربعاء 29 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بنوك

نشرة بأهم تطورات الأسواق العالمية والمحلية من 17 لـ 24 ديسمبر

نشرة بأهم تطورات
نشرة بأهم تطورات الأسواق العالمية والمحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الأسواق نشاط تداول ضعيف قبل عطلة عيد الميلاد، أشارت التقارير إلى أن متحور أوميكرون قد يكون أقل حدة من حيث الأعراض والتطورات المتعلقة بموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على علاج فيروس كورونا الخاص بشركة فايز، مما ساهم في تحسين الرغبة في المخاطرة وارتفاع الأسهم والأصول الخطرة. 

جاءت البيانات الأمريكية قوية في أغلبها، مع تسجيل مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي أعلى مستوى له في 40 عامًا. قفزت الليرة التركية خلال الأسبوع، وكانت أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً بعد أن أعلن الرئيس عن بعض الإجراءات الجديدة من أجل تعزيز الثقة في العملة المحلية وحمايتها من المزيد من الهبوط.

الأسواق العالمية والمحلية سوق السندات العملات البترول أسواق الأسهم