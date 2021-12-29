بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية ووكالة أنباء الشرق الأوسط

الأربعاء 29/ديسمبر/2021 - 03:41 م

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ووكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، بروتوكولا للتعاون والتدريب والترجمة مع كلية اللغة.

وقع البروتوكول الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، وعلي حسن محمد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

حضر توقيع البروتوكول الدكتورة عزة أحمد هيكل نائب رئيس الأكاديمية لشئون الإعلام، والدكتور محمد النشار عميد كلية اللغة والإعلام، والأستاذة هالة مراد مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشاد الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، بالتعاون مع مؤسسة وكالة أنباء الشرق الأوسط التي لها تاريخ عرق وكبير في مجال العمل الإعلامي.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، أثنى علي حسن محمد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، على صرح الأكاديمية من مختلف الكليات والأفرع ورحب بمزيد من التعاون والبروتوكولات في مختلف المجالات مع جميع الكليات بالأكاديمية.

جدير بالذكر أنه بمقتضى هذا التعاون يتم تدريب طلاب الأكاديمية في مجالات اللغة والإعلام داخل مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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