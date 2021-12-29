وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة وتشغيل المواقف الذكية

الأربعاء 29/ديسمبر/2021 - 12:56 م

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة" إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى و"شركة بهجة الواحة" إحدى شركات مجموعة الحشار الرائدة بسلطنة عمان و"شركة أفسكبرو" للتعاون فى مجال إقامة وتشغيل المواقف الذكية، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن الهدف من هذا التوقيع هو التعاون بين الأطراف الثلاثة فى عدد من المجالات وهى (نقل تكنولوجيا وتوطين وتعميق صناعة معدات ومستلزمات المواقف الذكية فى مصر، تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة المواقف الذكية فى مصر، التعاون فى أنشطة البحث والتطوير لمجالات صناعة المواقف الذكية، التعاون فى مجال التسويق وفتح أسواق جديدة وتنفيذ مختلف المشروعات ومنها صناعة المواقف الذكية، التعاون فى مجال تصميم وتمويل وتشييد وتشغيل المنشآت لتوطين التقنية المستخدمة فى صناعة المواقف الذكية) .

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى ضمن العمل فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك تحديا واضحا بقطاع الصناعة والذي يعتمد في جزء كبير منه على استيراد بعض مكونات ومستلزمات الصناعة من الخارج، رغم أن مصر أصبحت تشهد قيام صناعات حديثة، لافتاً إلى أن الدولة تعمل خلال المرحلة الراهنة على تعزيز وتحفيز وزيادة قدرات القطاع الخاص.

وأضاف الوزير "مرسى" نتابع حاليا الاضطرابات الكبيرة والتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم من حولنا ولعل أبرزها "جائحة كورونا" وما نتج عنها من آثار سلبية سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، مؤكداً أن الدولة المصرية نجحت في التعامل بتوازن كبير في هذا الصدد من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المواطنين والفئات المتضررة.

من جانبه أشار جنناسيها مونى جوسى مايكل الرئيس التنفيذى لشركة "بهجة الواحة" أن هذه الشركة تأسست عام 2000 وهى شركة إنشاءات مدنية تابعة لمجموعة الحشار الرائدة بسلطنة عمان، وعلى مدار العشرين عام السابقة قامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع الناجحة بجودة عالية وبأسعار تنافسية، وأعرب "جوسى" عن سعادته بهذه الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية هائلة متميزة فى مختلف المجالات .

كما أعرب ياسر أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة افسك برو للحلول المتكاملة الوكيل المصرى لشركة "بهجة الواحة" عن تطلعه لتحقيق تعاون مشترك مثمر مع "الإنتاج الحربي" في مجال إقامة وإدارة وتشغيل المواقف الذكية بمصر، متمنياً تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة والتشجيع على عقد شراكات جديدة ، مثنياً على الخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزارة تحرص بشكل دائم على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائماً على أساس التصنيع المشترك ونقل وتوطين أحدث التكنولوجيات فى مختلف الصناعات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

تم توقيع بروتوكول التعاون بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وقام بالتوقيع على البروتوكول المهندس ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة و جنناسيها مونى جوسى الرئيس التنفيذى لشركة بهجة الواحة وياسر أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة افسك برو للحلول المتكاملة .