طلب إحاطة لرئيس جامعة المنوفية بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي للعاملين

الأربعاء 29/ديسمبر/2021 - 10:14 ص

تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بخصوص عدم تنفيذ حكم قضائي بصرف علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجامعة.

وأضافت "مراد" فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز " أن هناك تعنتا واضحا وصريحا من رئاسة الجامعة فى صرف المستحقات المالية للعاملين خاصة بعد صدور حكم قضائي بالتنفيذ، حيث رفض رئيس جامعة المنوفية تنفيذ الأحكام القضائية المستحقة للعاملين بجامعة المنوفية لصرف علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة بقراري السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 و رئيس جامعة المنوفية رقم 2505 لسنة 2014 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وآثار .

وأشارت "عضو مجلس النواب" إلى أن العلاوات للعاملين بجامعة المنوفية متأخرة منذ سنوات ولا يحصل عليها العاملون، وهذا يشكل عبئا عليهم، مطالبة بسرعة صرف العلاوة المتأخرة للعاملين بـ"بجامعة المنوفية"، وزيادة الدعم المالي لموازنة للجامعة لتمكينها من سداد هذه المتأخرات للعاملين بالجامعة نظرا لمواكبة ارتفاع الأسعار وانخفاض القوى الشرائية نظرا لانخفاض قيمة الراتب الشهرى.