رائد العزاوي: إيران تقود حربًا سيبرانية ذات أهداف خطيرة

الأربعاء 29/ديسمبر/2021 - 04:40 ص

قال الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، إن إيران قامت بهجمات سيبرانية كثيرة خلال الفترة الماضية والسنوات الأخيرة بشكل عام، بعمليات وهجمات متكررة استهدفت بريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لمعرفة عقلية تشغيل الأموال داخل البنوك الأوروبية والبريطانية وتحديدًا موضحًا أن الهجمة الأخطر كانت في عام 2018.

أضاف "العزاوي" في لقاء تلفزيوني على قناة الشرق، أن إيران قامت أيضًا بهجمات داخل بريطانيا لمعرفة أين تتجه الجهود العلمية ومنها ما يخص ڤيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إيران في وضع غير مستريح وتحاول أن تلحق أكبر قدر ممكن من الضرر بدول كانت السبب في الحصار الذي تواجهه إيران، وكذلك للاستفادة بهذه المعلومات لمقايضتها في مقابل دفع فدية أو معرفة ملعومات واتخاذ مواقف وهكذا.

أوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن المعركة وإن كانت على أشدها في الهجمات السيبرانية المتبادلة بين الطرفين والتي أدت إلى ضرر كبير لإيران ومفاعلاتها النووية ومنظومة تشغيل القطارات والمطارات، إلا أن بريطانيا تنظر لإيران على أنها عدو محتمل أن يهدد الأمن القومي البريطاني، وتحاول منعه مستقبلًا من تهديدها أو حلفاؤها في المنطقة مثل دول الخليج العربي.

وتابع: الوضع الدولي الآن حاكم لتحركات إيران في العالم، وكذلك تحركها مع الأوروبيين أيضًا، مبينًا أن إيران لديها قدرات متعددة في المجال السيبراني وقديمة فيه ربما منذ بداية الألفينات، واستطاعت اختراق عدد من الشبكات في هذا الوقت بسبب ضعف الأمن السيبراني.

واختتم العزاوي قائلًا: الآن إيران لديها قدرات سيبرانية متطورة، لكن في مقابل ذلك تواجه مجتمعا دوليا متفقا على عدم السماح لها بأن تؤذي الأوروبيين، وفي النهاية يجب أن نقف طويلًا أمام قدرات إيران السيبرانية في الهجوم على أوروبا وحلفائها بشكل عام.