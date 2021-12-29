كورونا في السعودية.. تسجيل 602 إصابة جديدة و147 حالة شفاء

الأربعاء 29/ديسمبر/2021 - 02:35 ص

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية، تضمنت تسجيل 602 حالة مؤكدة، وتعافي 147 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (39) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 553921 حالة، كما بلغت حالات التعافي 541157 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت حالة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8873 حالة.