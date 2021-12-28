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الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 524 إصابة جديدة و142 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الساعات الـ 24 الماضية، تضمنت تسجيل 524 حالة مؤكدة، وتعافي 142 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 40 حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 553319 حالة، وعدد حالات التعافي بلغ 541010 حالات، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في السعودية 8872 حالة.

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