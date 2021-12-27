الحسيني سمير يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الزمالك

الإثنين 27/ديسمبر/2021 - 05:22 م

تقدم الحسيني سمير نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق لكرة السلة اليوم الإثنين أوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة الزمالك.

وقال الحسيني سمير في تصريح صحفي اليوم، بعد ترشحه، أريد أن يكون للشباب دورا بارزا في الفترة القادمة وأحمل برنامجا طموحا، وأنا أخوض تنافسا شريفا لخدمة النادى الذي تربيت بين جدرانه، وقد تعاهدت على عدم الالتفات لأى تجاوز، وعدم الانسياق وراء أى خروج على النص حرصا على النادى ووحدته واستقراره، فكلنا زائلون ونادى الزمالك سوف يبقى.

ويتولى شريف حسين نائب الرئيس التنفيذي الإشراف على اللجنة التي تضم كل من: وليد بخيت نائب المدير التنفيذي ومدير الشئون الإدارية رئيسا ومحمود مأمون مساعد المدير التنفيذي نائبا، وعضوية كلا من: سهير الشاعر مديرة الاشتراكات، وحسن محمد حسن المحامي بالشئون القانونية، ومحمد حنفي مدير إدارة المتابعة، وسامح عطوة مدير إدارة السكرتارية العامة، ووليد حسن مدبولي عن قسم الخزينة. وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً.