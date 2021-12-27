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الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الإمارات.. تسجيل 1803 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الإمارات 1803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 751,333 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2,158 وفاة، مشيرةً إلى تعافي 618 مصاباً، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 741,325 حالة.

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