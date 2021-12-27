كورونا في الإمارات.. تسجيل 1803 إصابات جديدة

الإثنين 27/ديسمبر/2021 - 02:13 ص

سجلت الإمارات 1803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 751,333 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2,158 وفاة، مشيرةً إلى تعافي 618 مصاباً، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 741,325 حالة.