أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 352 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 722 ألفًا و 795 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 25 ألفًا و 523 حالة.
بوابة العرب
كورونا في تونس.. تسجيل 352 إصابة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 352 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 352 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية.