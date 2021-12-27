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الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في تونس.. تسجيل 352 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 352 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 722 ألفًا و 795 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 25 ألفًا و 523 حالة.

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