ads
الإثنين 27 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

الأردن يسجل 295 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت وزارة الصحة الأردنية 295 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مسئول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عادل البلبيسي أن مجموع الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل لـ 328 حالة، مؤكدا أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات تتأكد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.

كورونا الأردن إصابات ‏ وفيات أوميكرون