الأردن يسجل 295 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"

الإثنين 27/ديسمبر/2021 - 12:00 ص

سجلت وزارة الصحة الأردنية 295 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عادل البلبيسي أن مجموع الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل لـ 328 حالة، مؤكدا أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات تتأكد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.