سجلت وزارة الصحة الأردنية 295 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مسئول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عادل البلبيسي أن مجموع الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل لـ 328 حالة، مؤكدا أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات تتأكد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.
بوابة العرب
الأردن يسجل 295 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"
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سجلت وزارة الصحة الأردنية 295 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.
سجلت وزارة الصحة الأردنية 295 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.