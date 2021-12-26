مخرج "البوابة" أيمن صفوت يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان الدار البيضاء الدولي

الأحد 26/ديسمبر/2021 - 05:38 م

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الدار البيضاء السينمائي الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير فوز الفيلم المصري"رحلة العقباوي" بجائزة أفضل فيلم وثائقي، مناصفة مع الفيلم العماني"الهدف" بدورة المهرجان الرابعة، والتي اختتمت مساء أمس السبت، وينظمه المركز السينمائي بدولة المغرب.

استطاع فيلم "رحلة العقباوي" لمخرج "البوابة نيوز" أيمن صفوت أن يقتنص الجائزة في ظل منافسة 29 فيلما من دول عربية مختلفة شاركت في المسابقة الرسمية بالمهرجان، ومنحت جوائز الدورة الرابعة من مهرجان الدار البيضاء لأفلام من مصر وعمان وسوريا وليبيا والأردن وتونس والمغرب وقطر.

شارك الفيلم في العديد من المحافل السينمائية، وحصل على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة الدكتور رمسيس مرزوق كأفضل فيلم وثائقي بالملتقى الثالث لأفلام المحاولة الذي يقيمه قصر السينما، كما حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة.

تدور أحداث الفيلم في مدة حوالي 14 دقيقة حول أسرة "محمد العقباوي" التي اتخذت من صيد الحيوانات البرية كالأفاعي والعقارب والأرانب والأبراص والضفادع مهنة لها، وقد تخصصت في هذه المهنة وباتت تزود الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية بما تحتاجه من حيوانات برية أو منزلية كالفئران بأنواعها المختلفة