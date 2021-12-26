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الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الإمارات.. تسجيل 1621 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الإمارات العربية المتحدة 1621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 749,530 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 2,156 وفاة، مشيرة إلى شفاء 585 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 740,707 حالات.

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