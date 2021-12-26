كورونا في فلسطين.. تسجيل 177 إصابة جديدة

الأحد 26/ديسمبر/2021 - 06:35 ص

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 4 وفيات، و177 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و321 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات .