سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 4 وفيات، و177 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و321 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات .
بوابة العرب
كورونا في فلسطين.. تسجيل 177 إصابة جديدة
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 4 وفيات، و177 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و321 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 4 وفيات، و177 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و321 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.