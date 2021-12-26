كورونا في العراق.. تسجيل 156 إصابة جديدة

الأحد 26/ديسمبر/2021 - 06:30 ص

سجلت العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية، 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2092312 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 7حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي الوفيات إلى 24122 حالة وفاة, فيما سُجلت 401 حالة تعافي جديدة, مما رفع عددهاإجمالي إلى 2062648 حالة.