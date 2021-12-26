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الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 156 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية، 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2092312 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 7حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي الوفيات إلى 24122 حالة وفاة, فيما سُجلت 401 حالة تعافي جديدة, مما رفع عددهاإجمالي إلى 2062648 حالة.

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