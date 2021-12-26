الأردن تسجل 12 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"

الأحد 26/ديسمبر/2021 - 12:08 ص

سجلت وزارة الصحة الأردنية 12 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عادل البلبيسي أن مجموع الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل لـ 33 حالة، مؤكدا أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات تتأكد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.