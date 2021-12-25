نواب ونائبات قادمات: ما تحقق في الصعيد إنجاز للجمهورية الجديدة

السبت 25/ديسمبر/2021 - 06:49 م

قالت الدكتور ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد"، أمر يدعوا للفخر والاعتزاز.





وأوضحت في بيان اليوم أن الافتتاحات تضمنت عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، وتحديدا المحاور العرضية على نهر النيل، مؤكدة أن ما تحقق في محافظات الصعيد يعد إنجازاً للجمهورية الجديدة على أرض الواقع.



وأشارت شاكر إلى أن الدولة ضاعفت من عدد المشروعات القومية بمحافظات الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر افتتاح اضخم محور من نوعة فى قنا وهو "محور الشهيد باسم فكرى" الذى يربط بين شرق محافظة قنا وغربها، مما يؤكد أن الرئيس السيسي يسعى لتوفير حياة كريمة لكل المصريين في كافة محافظات الجمهورية.