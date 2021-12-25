ads
الأحد 26 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سياسة

نواب ونائبات قادمات: ما تحقق في الصعيد إنجاز للجمهورية الجديدة

ناهد شاكر
ناهد شاكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت  الدكتور ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد"، أمر يدعوا للفخر والاعتزاز.


وأوضحت في بيان اليوم أن الافتتاحات تضمنت عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، وتحديدا المحاور العرضية على نهر النيل، مؤكدة أن ما تحقق في محافظات الصعيد يعد إنجازاً للجمهورية الجديدة على أرض الواقع. 


وأشارت شاكر إلى أن الدولة ضاعفت من عدد المشروعات القومية بمحافظات الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر افتتاح اضخم محور من نوعة فى قنا وهو "محور الشهيد باسم فكرى" الذى يربط بين شرق محافظة قنا وغربها، مما يؤكد أن الرئيس  السيسي يسعى لتوفير حياة كريمة لكل المصريين في كافة محافظات الجمهورية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الصعيد تنمية الصعيد