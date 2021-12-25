سفير مصر بكندا يشارك في افتتاح المؤتمر الـ48 لرابطة العلماء المصريين

السبت 25/ديسمبر/2021 - 06:30 م

يشارك أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا يوم الاثنين المقبل فى افتتاح المؤتمر الـ 48 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا، الذى يُعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالمشاركة مع مؤسسة الجامعات الكندية بمصر، ويستمر خلال الفترة من ٢٧-٢٩ ديسمبر الجارى.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، أعرب عن سعادته وتطلعه للمشاركة فى هذا الحدث المهم والفريد الذى يجمع بوتقة منتقاه من العلماء وأساتذة الجامعات المصريين العاملين بعدد من الجامعات الكندية، مثل جامعات رايرسون و البرتا وكالجرى وكونكورديا ووترلو وبريتيش كولومبيا وكارلتون، للإسهام بأبحاثهم ومقترحاتهم العلمية حول سبل دعم رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية ٢٠٣٠ فى مجالات متنوعة.

وأشاد السفير المصرى بالدور الريادي الذي تضطلع به رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية فى تنظيم هذا المؤتمر المهم للعام الـ ٤٨، مقدماً الشكر للدكتور محمد عطا الله رئيس الرابطة ومنسق عام المؤتمر، ومتمنياً أن تسهم فعاليات وجلسات المؤتمر المتنوعة فى طرح أفكار ومقترحات علمية مبتكرة لدفع عجلة التنمية والتطوير والتحديث التى تشهدها مصر فى المرحلة الحالية.