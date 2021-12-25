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الأحد 26 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 25 ديسمبر 2021

نشرة
نشرة
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شهدت الساحة الاقتصادية اليوم السبت، عددا من الأحداث المهمة التى  تقدمها لكم البوابة نيوز؛ والتى من أبرزها:-

 

ارتفاع حجم التجارة البينية بين مصر وأوكرانيا إلى 1.5 مليار دولار

https://www.albawabhnews.com/4493137

قطاع الأعمال: إقبال واسع من المزارعين على منظومة القطن الجديدة

https://www.albawabhnews.com/4493111

الجزار: تخصيص 35 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل

https://www.albawabhnews.com/4493081

 

التموين: الانتهاء من 202 مشروع بتكلفة 10 مليارات جنيه

https://www.albawabhnews.com/4493079

 

معيط: سياساتنا المالية المتوازنة جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية

https://www.albawabhnews.com/4493073

 

 

, نشرة اقتصاد البوابة نيوز الاسكان المالية - مديرية التموين والتجارة الداخلية