نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 25 ديسمبر 2021

شهدت الساحة الاقتصادية اليوم السبت، عددا من الأحداث المهمة التى تقدمها لكم البوابة نيوز؛ والتى من أبرزها:-
ارتفاع حجم التجارة البينية بين مصر وأوكرانيا إلى 1.5 مليار دولار
https://www.albawabhnews.com/4493137
قطاع الأعمال: إقبال واسع من المزارعين على منظومة القطن الجديدة
https://www.albawabhnews.com/4493111
الجزار: تخصيص 35 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل
https://www.albawabhnews.com/4493081
التموين: الانتهاء من 202 مشروع بتكلفة 10 مليارات جنيه
https://www.albawabhnews.com/4493079
معيط: سياساتنا المالية المتوازنة جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية
https://www.albawabhnews.com/4493073