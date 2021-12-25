استقرار أسعار الدولار اليوم السبت 25 ديسمبر 2021

السبت 25/ديسمبر/2021 - 09:16 ص

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فى بداية تعاملات اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 في البنوك الحكومية، وبلغ سعره في بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.