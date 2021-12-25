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الأحد 26 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار العملات بداية تعاملات اليوم السبت

عملات
عملات
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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية تعاملات اليوم السبت على نفس أسعار  أول أمس  الخميس وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار ليسجل 15.66 جنيهًا للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع، واستقرسعر اليورو ليسجل 17.68 جنيهًا للشراء، 17.79 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 20.74 جنيهًا للشراء، 20.88 جنيهًا للبيع.

كما استقر سعر اليوان الصيني ليسجل 2.45 جنيهًا للشراء، و2.47 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الفرنك السويسري ليسجل 16.98 جنيهًا للشراء، 17.09 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر 100 ين الياباني ليسجل 13.77 جنيهًا للشراء، 13.85 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيهًا للشراء، و4.19 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.64 جنيهًا للشراء، 52.09 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيهًا للشراء، و4.29 جنيهًا للبيع.

الدولار , أسعار اليورو والإسترليني أسعار الدرهم والدينار و الريال السعودي , البوابة نيوز