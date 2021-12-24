استعراض أهم 6 إنجازات لمحمد صلاح على واجهة مجمع التحرير

الجمعة 24/ديسمبر/2021 - 10:54 م

لأول مرة تتزين واجهة مجمع التحرير بإنجازات نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي اللاعب العالمي محمد صلاح باستخدام تقنية الـ 3D Mapping وإضاءة الليزر.

يقدم العرض المبهر أهم 6 إنجازات حققها مو صلاح خلال مسيرته الكروية، والتي تتضمن إحرازه أكثر من 100 هدف في إنجلترا و43 هدف في موسم واحد وفوزه بدوري أبطال أوروبا عام 2019 وحصوله على لقب أفضل لاعب في إفريقيا والهداف رقم 1 في إنجلترا في 2017 و2018، بالإضافة إلى حصوله على لقب أفضل هداف إفريقي في إنجلترا.

ويستمر العرض الذي تنظمه إحدى شركات المياة الغازية لمدة ثلاثة أيام، من 24 حتى 26 ديسمبر 2021 ويبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً، على هامش حملة #خليك عطشان التي تؤكد على التعطش المستمر للنجاح وعدم التوقف عند هدف واحد، وستقوم الشركة بتقديم المزيد من الحملات الإعلانية في إطار هذه المنصة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مجمع التحرير كواجهة لتسليط الأضواء عليه وتقديم عروض بتقنية الـ 3D Mapping، ليتيح لكل المتواجدين بميدان التحرير والمناطق المحيطة فرصة الاستمتاع بمسيرة النجم العالمي محمد صلاح.



