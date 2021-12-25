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السبت 25 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة ستار

مواعيد حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 4" على قناة ON

تاج راسنا بابا
تاج راسنا بابا
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تعرض خامس حكايات الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، بدءًا من يوم السبت 25 ديسمبر الجاري، عبر قناة ON.

 تحمل الحكاية اسم "تاج راسنا بابا"، وهي من بطولة صلاح عبد الله ومنة فضالي وبسمة داوود وعدد من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري. 

تعرض الحكاية من السبت إلى الأربعاء عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في الثانية صباحا، والواحدة ظهرا. 

كما تعرض عبر قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تعاد في الخامسة صباحا، والعاشرة صباحا، والرابعة عصرا.

 يذكر أنه عُرض حتى الآن من الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، حكاية "النظارة البيضا" وقام ببطولتها أمير المصري.

 وحكاية "غرام بانتظام" من بطولة شريف سلامة، وحكاية "أوضة وصالة" من بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق، وحكاية "حلوة اللقطة" من بطولة هاني عادل.

نصيبي وقسمتك تاج راسنا بابا