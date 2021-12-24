استمرار حملات نظافة نهر النيل من المخلفات البلاستيكية بالزمالك

الجمعة 24/ديسمبر/2021 - 01:58 م

قامت مؤسسة "شباب بتحب مصر"، وبمشاركة ١٢٠ طالب وطالبة من مدرسة "بداية" بتنفيذ حملة نظافة من المخلفات البلاستيكية من جانبي نهر النيل بمنطقة الزمالك، تحت رعاية وزارة الموارد المائية والري ، وإستمرارا لحملات نظافة النيل من المخلفات البلاستيكية.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري أن رعاية الوزارة لهذه الحملات يأتى إيمانا من الوزارة بأهميتها ، ومساهمة هذه المبادرات في نشر الوعي بأهمية الحفاظ علي الموارد المائية.

وبدأت الحملة من نادي نقابة المهندسين بالزمالك ، وإستمرت علي مدار ساعتين ، وبحضور المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث ، واحمد فتحي رئيس مؤسسة "شباب بتحب مصر" ، والمهندسة هلا عبادة عضو مجلس إدارة نادي نقابة المهندسين.

وتم رفع كمية من المخلفات البلاستيكية بإستخدام المعدات الخفيفة من علي المراكب الصغيرة مع الحرص علي تجميع المخلفات في جوالات من الخيش منعاً لإستخدام جوالات بلاستيكية ، كما ساهم قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع للوزارة بعمل تطهير للمجرى المائي بعد الحملة بإستخدام المعدات التابعة للقطاع.

وتعتمد هذه الحملة علي التوعية بخطورة المخلفات البلاستيكية ، وضرورة التقليل من الإعتماد عليها ، وتهدف الحملة للحفاظ على نظافة نهر النيل والتعريف بالآثار السلبية للبلاستيك علي صحة الانسان والكائنات الحية والبيئة.