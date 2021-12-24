أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021

الجمعة 24/ديسمبر/2021 - 09:30 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، وسجل عيار 21 نحو 791 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 678 جنيها، وعيار 24 نحو 904 جنيهات.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6328 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1808 دولارات للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.