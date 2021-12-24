تشاهدون اليوم.. المصري يلتقي الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

الجمعة 24/ديسمبر/2021 - 01:22 م

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 / 12 / 2021، والتي تشهد ثلاث مباريات في الدوري المصري الممتاز و5 مباريات في الدوري المغربي والقطري وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي..

الدوري المصري الممتاز

سيراميكا ضد المقاولون 3.00 عصرا

الشرقية للدخان ضد فاركو 5.30 مساء

المصري ضد الاتحاد 8.00 مساء

الدوري المغربي

الوداد البيضاوي ضد مولودية وجدة 5.00 مساء

شباب المحمدية ضد نهضة بركان 7.15 مساء

الدوري القطري

الوكرة ضد الشمال 3.05 مساء

الأهلي القطري ضد السيلية 3.05 مساء

نادي قطر ضد الريان 5.15 مساء