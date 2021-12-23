عبدالرحيم علي يعزي الزميل محمد العسيري في وفاة والدته

الخميس 23/ديسمبر/2021 - 10:52 م

تقدم الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، وأسرة التحرير بخالص العزاء للزميل محمد العسيري، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته.

داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وأن يُسكنها فسيح جناته.