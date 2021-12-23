ads
السبت 25 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

عبدالرحيم علي يعزي الزميل محمد العسيري في وفاة والدته

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، وأسرة التحرير بخالص العزاء للزميل محمد العسيري، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته. 
داعين الله عز وجل  أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وأن يُسكنها  فسيح جناته.

الدكتور عبدالرحيم علي محمد العسيري وفاة والدة الزميل محمد العسيري