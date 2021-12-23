كندا وألمانيا تناقشان التعاون الثنائي والموقف في أوكرانيا

الخميس 23/ديسمبر/2021 - 08:54 م

ناقش رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، اليوم الخميس، مع مستشار ألمانيا، أولاف شولتز، الوضع في أوكرانيا والمناطق المحيطة بها والتعاون المستمر بين البلدين.

وقدم رئيس الوزراء الكندي، التهنئة لشولتز، على التشكيل الناجح للحكومة الجديدة وعلى تعيينه مستشارًا لبلاده.

وأعاد الزعيمان، التأكيد على العلاقة العميقة والتعاون المستمر بين كندا وألمانيا، على أساس القيم والمصالح والأولويات المشتركة، وفقًا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء.

واتفقا على أهمية استمرار التنسيق والمشاركة بين الحلفاء والشركاء، بما في ذلك في سياق حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع، وأعرب ترودو عن ضرورة قيام روسيا بتهدئة الموقف في أوكرانيا، وأكد مجددًا دعم كندا الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وأشار ترودو إلى استعداده لدعم رئاسة ألمانيا لمجموعة السبع في عام 2022 في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أنه يتطلع إلى العمل عن كثب مع المستشار شولتز لضمان الازدهار المستمر للشعبين في كلا البلدين.