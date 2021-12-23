المدينة الشبابية بالأسمرات تستضيف الملتقى الدولي الأول للتأهيل البدني

الخميس 23/ديسمبر/2021 - 03:11 م

تستضيف المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات غدا الجمعة مؤتمر الملتقى الدولي السنوي الأول للأداء الرياضي والتأهيل البدني تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

ويهدف الملتقى الدولي السنوي الأول للأداء الرياضي والتأهيل البدني إلى زيادة الوعي لدى الشباب وكل أطياف المجتمع للمحافظة على لياقتهم البدنية وممارسة الرياضة ليكون عام ٢٠٢٢ القادم هو عام الرياضة والرياضيين.

ويتضمن البرنامج الرئيسي للملتقى الدولي السنوي الأول للأداء الرياضي والتأهيل البدني تسجيل الحضور في التاسعة صباحا ثم كلمة لرئيس شرفي الملتقى الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية جامعة حلوان ثم كلمة رئيس الملتقى الدكتور محمد قدري بكرى استاذ الاصابات الرياضية والتأهيل بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ويعقبها كلمة أمين عام الملتقى الدكتورة سهام الغمري استاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ثم كلمة مقرر الملتقى الدكتور حسام زيدان مدرس مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان.

يناقش الملتقى الدولي السنوي الأول للأداء الرياضي والتأهيل البدني بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات العديد من القضايا الهامة التي تخص الطب الرياضي والتأهيل البدني.

ويتضمن المؤتمر ٤ جلسات يناقش فيها المحاضرون كيفية التأهيل وإعادة التأهيل البدني والوقاية من الاصابات الرياضية والتكنولوجيا وتطور التأهيل البدني وشرح الطب الرياضي منظومة متكاملة.

جدير بالذكر أن المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات استضافت خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية والثقافية والمجتمعية منها بطولة الجمهورية للتنس الأرضي وترقي اختبار أحزمة الكاراتية وعيد الطفولة واليوم العالمي لذوي الهمم والمؤتمر العربي الأول للصحة النفسية ومكافحة الإدمان وزيارة وفد وأعضاء الكونجرس الأمريكي للمدينة وغيرها من الأحداث الرياضية والشبابية والاجتماعية.