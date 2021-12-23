أسعار قطارات النوم خلال أعياد الكريسماس وإجازة منتصف العام

ترصد "البوابة نيوز" أسعار تذاكر وأرقام قطارات النوم، وذلك خلال الاحتفال بأعياد الكريسماس وإجازة منتصف العام:
- قطاري 86/87 من محطة القاهرة وصولا إلى محطة أسوان والعكس تبلغ سعر الغرفة المفردة 750 والغرفة المزدوجة 500 جنيه.
- قطاري 82/83 من محطة القاهرة وصولا إلى محطة أسوان والعكس تبلغ سعر الغرفة المفردة 900 والغرفة المزدوجة 600 جنيه.
- قطاري 84/85 من محطة القاهرة وصولا إلى محطة أسوان والعكس تبلغ سعر الغرفة المفردة 900 والغرفة المزدوجة 600 جنيه.
- قطاري 1086/1087 من محطة القاهرة وصولا إلى محطة أسوان والعكس تبلغ سعر الغرفة المفردة 900 والغرفة المزدوجة 600 جنيه.