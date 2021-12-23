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السبت 25 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تليفزيون البوابة

أسعار قطارات النوم خلال أعياد الكريسماس وإجازة منتصف العام

قطارات مصر
قطارات مصر
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ترصد "البوابة نيوز" أسعار تذاكر وأرقام قطارات النوم، وذلك خلال الاحتفال بأعياد الكريسماس وإجازة منتصف العام:

- قطاري 86/87 من محطة القاهرة وصولا إلى محطة أسوان والعكس تبلغ سعر الغرفة المفردة 750 والغرفة المزدوجة 500 جنيه.

- قطاري 82/83 من محطة القاهرة وصولا إلى محطة أسوان والعكس تبلغ سعر الغرفة المفردة 900 والغرفة المزدوجة 600  جنيه.

- قطاري 84/85 من محطة القاهرة وصولا إلى محطة أسوان والعكس تبلغ سعر الغرفة المفردة 900 والغرفة المزدوجة 600 جنيه.

- قطاري 1086/1087 من محطة القاهرة وصولا إلى محطة أسوان والعكس تبلغ سعر الغرفة المفردة 900 والغرفة المزدوجة 600 جنيه.

 

قطار رأس السنة الكريسماس