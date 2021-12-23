حلقة مفرغة.. مجموعة قصصية ذات طابع فلسفي شيق

الخميس 23/ديسمبر/2021 - 11:18 ص

صدر حديثًا مجموعة قصصية متنوعة ذات رؤية فلسفية شيقة بعنوان "حلقة مفرغة" للكاتبة " فاطمة حمزة" تقع في " 195 صفحة " سرد باللغة العربية الفصحى والحوار بين الفصحى والعامية.. تحتوي المجموع على 13 قصة ذات طابع فلسفي شيق.

تقول كاتبة الرواية أنها أرادات أن تعطي جرعة من المعلومات للقاريء بشكل شيق وغير مباشر كي لا يصاب بالملل سواء المعلومة تاريخية، نفسية، دينية، أخلاقية أو علمية من خلال أشخاص من طبقات مختلفة متفاوتين ف الأعمار والمستوى الاجتماع والثقافي وما يربط بينهم هو منحدر السقوط الذي يقع فيه الأبطال واحدًا تلو الأخر حتى يعودوا لنقطة الصفر وكأنهم يدورون بداخل "حلقة مفرغة".

وفي نبذة مختصرة عن قصص المجموعة نرى أنها تبدأ بقصة

" صعود مخجل " عن الشيخ جابر الذي يتبدل به الحال فيضطر للتخلي عن مبادئه وقناعاته التي طالما تمسك بها طيلة حياته بسبب تعرضه لضغوط قوية، يليها قصة "سيرة ذاتية" تدور أحداثها حول 2 أغراب يتقابلوا في القطار والنهاية واقعية وصادمة، والثالثة هي قصة "سلمى" تأتي في إطار فلسفي ممتع حول الروح النقية الفطرة التي نولد بها والتطورات التي تحدث للإنسان كي يستطيع أن يعيش في غابة البشر، والرابعة "حنين" قصة اجتماعية حول العائلة وكيفية تأثير الزمن وما يفرضه من أوضاع سواء قبلنا بها أم لا، والخامسة " أضغاث أحلام" وتدور حول حلم ممكن يتكرر مع ناس كتير وعندما نفوق منه لا ندري هل نفرح باللحظات السعيدة التي عشناها أم نحزن لأنه مجرد حلم، ثم تأتي القصة السادسة "التعويذة" حول امرأة تكتب تعويذة بالصدفة لعدد من الأشخاص والغريب أنها تتحقق، والقصة السابعة " الدخلاء" وهي قصة خيالية بطلها "كرسي" يحكي عن فترة الحياة التي مر بها ابتداء من وجوده بالمتجر حتى النهاية المؤلمة التي آلى إليها لينضم لمنحدر السقوط مع أشخاص القصة.

والثامنة هي قصة " سيدنا" حول شيخ له كرامات كثيرة وما يقوله يتحقق ولكن فجأ يتحول للعكس، والتاسعة بعنوان " النداهة" ولا تقل امتاعًا عن سابقيها وتدور حول "دلال" التي تعيش في برجها العالي وبرقصتها الخاصة تجذب إليها الكثيرون و"اللي بيروح لها مبيرجعش".

ثم تأتي أخر قصصتين بعنوان " أجيرة " قصص من عالم الجن حول جنية تخطت عالمها في رحلة لعالم الانس، أما القصة الأخير " نافذة عن العالم الموازي" عن "سلمى" وأسرتها وعالم أخر غير عالمهم والفرق بين طبقات المجتمع.