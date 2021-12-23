الصحة تعلن إطلاق 3 قوافل طبية ضمن “حياة كريمة” بالمحافظات

الخميس 23/ديسمبر/2021 - 09:32 ص

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، فى إنفوجراف تعريفى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"،اليوم الخميس، عن إطلاق 3 قوافل طبية غدا الجمعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والسبت المقبل .

وأوضحت وزارة الصحة، أن التخصصات الطبية التى سيتم الكشف والعلاج مجانًا هى: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال _الباطنة - الأنف والأذن

العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية_ خدمات الأشعة والتحاليل).

وقالت الوزارة إن المحافظات التى ستتم بها القوافل الطبية هى (الجيزة - الغربية - دمياط ).

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".