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السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الإمارات.. تسجيل 665 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجّل وفيات جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 745,555 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2,154 وفاة، مشيرة إلى تعافي 294 مصاباً، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 739,277 حالة.

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