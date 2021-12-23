كورونا في الإمارات.. تسجيل 665 إصابة جديدة

الخميس 23/ديسمبر/2021 - 12:26 ص

سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجّل وفيات جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 745,555 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2,154 وفاة، مشيرة إلى تعافي 294 مصاباً، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 739,277 حالة.