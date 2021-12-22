غدًا.. فريق «وصلة سماع» للإنشاد الديني بساقية الصاوي

الأربعاء 22/ديسمبر/2021 - 10:25 م

يقام على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوى، غدا الخميس فى السابعة مساء، فقرات فنية للفريق الغنائى الإنشادى «وصلة سماع» للإنشاد الدينى فى تقديم الأناشيد الدينية والمديح النبوى.

ويقدم أعضاء الفريق مجموعة من الأناشيد الدينية والابتهالات التى يتميز بها منها «رب السموات»، و«يا حبيب الله»، و«مولانا»، و«أهل الوفا»، و«يا سيدنا الحسين»، بالإضافة لتقديم أناشيد جديدة بحضور مجموعة من كبار المنشدين.

ويذكر أن بداية فرقة «وصلة سماع» من سنوات قليلة إلا أنها سارت فى رحلة فن الإنشاد فأصبحت منافسا قويا لفنون أخرى، وخرج من عباءته جميع القوالب الإنشادية التى يبتكرها الشباب لمواكبة عصر التطور والحداثة، وأصبح لها مستمعون من أعمار مختلفة، ويعد فريق وصلة سماع من أجدد التجارب الغنائية فى ساحة الإنشاد وأسرعها انتشارا وسط الجمهور، وأصبح لهم قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر.