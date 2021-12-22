ماذا يناقش «النواب» الأسبوع المقبل؟.. الأبرز تعديلات قوانين النقابات واتحاد المهن التمثيلية والصناديق الخاصة وتنظيم الجامعات

الأربعاء 22/ديسمبر/2021 - 07:15 م

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالى أعمال جلساته العامة يوم الاحد القادم وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويستهل أعمال الجلسة بتحديد موعد لمناقشة طلبات عامة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول.،و تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم، وتطوير منظومة التعليم ،و تطوير منظومة الصحة.و الحد من الآثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة. وتداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.

كما تشهد الجلسة العامة الأحد القادم نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وينظر البرلمان تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الآتي:

أ‌. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.

ب‌. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين المقبل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

و ينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

كما تشهد الجلسة الاثنين المقبل نظر 49 تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إشكاليات دوائرهم الانتخابية.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم أخذ الرأي النهائي على الآتي:

1) مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

2) مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما تشهد الجلسة محاصرة وزير التربية والتعليم بطلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة .عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.