مباشر.. الأهلي يفوز على الرجاء المغربي ويفوز بكأس السوبر الأفريقي

الأربعاء 22/ديسمبر/2021 - 05:53 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي على بطولة كأس السوبر الأفريقي ويشارك الأهلي باعتباره حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بينما الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي على لقب السوبر الأفريقي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويسعى موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي للفوز على الرجاء في مبارة السوبر الأفريقي اليوم والتتويج ببطولة جديدة تضاف من أجل الصراع مع ريال مدريد على الأكثر تتويجا في العالم.

ويلعب الأهلي مباراة اليوم ضد الرجاء المغربي بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى محمد الشناوي وخط الدفاع: أيمن أشرف - حمدي فتحي - بدر بانون بينما خط الوسط: علي معلول - أليو ديانج - عمرو السولية - أكرم توفيق.

وفي الهجوم خط الهجوم: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي على بطولة كأس السوبر الأفريقي

بدأت المباراة بضغط من الأهلي ونجح الرجاء في استغلال خطأ دفاعي ليحرز هدف مبكر ليسيطر الأهلي تماما على مجريات اللعب وسط تكتل دفاعي من الرجاء لم ينجح الأهلي في فك طلاسمه حتى الدقيقة الأخيرة من المباراه ليحرز هدف التعادل ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح ويفوز الأهلي ليحقق لقب السوبر الأفريقي للمرة الثامنة.