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السبت 25 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار اقتصاد منتصف نهار اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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شهدت الساحة الاقتصادية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، عددًا من الأحداث المهمة أبرزها:

الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يكشف ملامح خطة 2022

وزيرة التخطيط: نراعي مصلحة العمال وأصحاب الأعمال في تطبيق الحد الأدنى للأجور

قريبا.. طرح عام بـ98 مليون جنيه كأول شركة لكرة القدم بالبورصة

البورصة تربح 6 مليارات جنيه في منتصف تعاملات الأربعاء

التنظيم والإدارة: دراسة التسوية لـ1372 موظفًا وتقييم أكثر من 12 ألف متقدم خلال نوفمبر

نوفمبر الماضي.. إجراء 967 حملة تفتيشية على المصانع واعتماد 92 مركز صيانة

وزير المالية: بدء صرف مرتبات ديسمبر للعاملين بالدولة

المالية: إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة الجديدة يناير المقبل

الحد الأدنى للأجور شركة غزل المحلة لكرة القدم صرف مرتبات ديسمبر