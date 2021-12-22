نشرة أخبار اقتصاد منتصف نهار اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021

شهدت الساحة الاقتصادية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، عددًا من الأحداث المهمة أبرزها:
الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يكشف ملامح خطة 2022
وزيرة التخطيط: نراعي مصلحة العمال وأصحاب الأعمال في تطبيق الحد الأدنى للأجور
قريبا.. طرح عام بـ98 مليون جنيه كأول شركة لكرة القدم بالبورصة
البورصة تربح 6 مليارات جنيه في منتصف تعاملات الأربعاء
التنظيم والإدارة: دراسة التسوية لـ1372 موظفًا وتقييم أكثر من 12 ألف متقدم خلال نوفمبر
نوفمبر الماضي.. إجراء 967 حملة تفتيشية على المصانع واعتماد 92 مركز صيانة
وزير المالية: بدء صرف مرتبات ديسمبر للعاملين بالدولة
المالية: إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة الجديدة يناير المقبل