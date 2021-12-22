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السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

أمريكا تخصص 200 ألف دولار لمساعدة متضرري إعصار راي في الفلبين

اعصار
اعصار
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أعلنت السفارة الأمريكية لدى الفلبين تقديم 10 ملايين بيزو (أي ما يعادل 200 ألف دولار) كمساعدة للمجتمعات المتضررة جراء إعصار أوديت، المعروف دوليا باسم “راي”.

وذكرت صحيفة “فلبين ستار” المحلية، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع لتوفير الغذاء والماء وإمدادات النظافة ومواد الإغاثة الأخرى للأشخاص المتضررين من الإعصار في سوريجاو ديل نورت وجزر ديناجات.

وقالت القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى الفلبين هيذر فاريافا "نحن ملتزمون بالعمل جنبًا إلى جنب مع أصدقائنا وشركائنا لتوفير الإمدادات الطارئة والمساعدات".

أمريكا اعصار راي الفلبين البوابة نيوز