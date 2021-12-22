سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالشروق

الأربعاء 22/ديسمبر/2021 - 12:02 م

نجح رجال مباحث القاهرة، في ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق وكسر الشباك" بالشروق.

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة (كمية من الملابس، خاتم ذهب من داخل مسكنه).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ربع نقل" وتبين أن مالكها "مقيم بالقليوبية" وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (آخران "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم وأحدهم مستقلاً السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق وكسر الشباك" وأقر أحدهم بحيازة السلاح النارى للدفاع عن نشاطهم المؤثم، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بذات الإسلوب المشار إليه.

وأقروا بإرتكاب 6 حوادث سرقة بذات الإسلوب، تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، و بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهم بالسرقة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



