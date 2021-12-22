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الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 222 إصابة جديدة و106 حالات شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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علنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الساعات الـ 24 الماضية، تضمنت تسجيل 222 حالة مؤكدة وتعافي 106 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 28 حالة.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 551210 حالات وبلغت حالات التعافي 540284 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات 8865 حالة

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