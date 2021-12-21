خبير سياسي ليبي يتوقع تأجيل الانتخابات الرئاسية لهذا السبب

الثلاثاء 21/ديسمبر/2021 - 11:05 م

قال جمال الكافالي، خبير اقتصادي وسياسي ليبي، إن بقدوم العام الجديد تكون قد أكملت ليبيا العام الحادي عشر اندلاع أحداث الثورة الليبية، وهي تشهد أيضًا الانتخابات الرئاسية في قائمة تضم أكثر من 75 مرشح، كان مقرراً لها يوم 24 ديسمبر القادم، متوقعًا أن يتم تأجيلها خاصة في ظل وجود انقسامات واستغلال قوي دولية والإقليمية المحيطة لتسويه حساباتها بعد النظام السابق، ومحاولة للحفاظ على مصالحها الموجودة داخل الأراضي الليبية، في ظل الانقسامات على الأرض والتدخلات الخارجية ووجود المرتزقة.

وأضاف، أن خريطة تلك القوى المختلفة يمكن رؤيتها من خلال الوضع السياسي الحالي وشخوصه التي تم إفرازها في خلال تلك السنوات الماضية والتي انتهت بمشهد لأجسام وكيانات تتنازع فيما بينها على الاستحواذ على كامل الشرعية في البلاد، بدون قواعد شعبية.

وأوضح الكافالي، أن في صراع الشرعية يدعي فيه الجميع كذب حرصه على الشعب الليبي ومصالح البلاد بينما في الواقع فإن كل ما يهمهم هي مصالحهم فقط في الاستحواذ على السلطة والموارد واحتكارها خدمة لمشاريع سلطوية بحتة لا هم ومن يدعمون هم من الخارج ولا يهمهم لا الشعب ولا حتى البلاد ولا حتى وجودها بعد إحدى عشر عاماً نرى فيه البلاد تتقاذفها الانقسامات والحروب والأزمات بلاد مهددة في وحدتها شعبا وأرضا وساسة يتم تنصيبهم علنا في وضح النهار من الخارج بلا أي مراعاة أو حسبان لوجود شعب له تطلعات واحتياجات في مشهد هزلي مضحك لدرجة البكاء قهرا.

وشدد الكافالي على أن نهوض ليبيا لن يكون في ظل تمسك البعض من الفاسدين ممن احترفوا صناعة الحروب وإعادة تدوير الفساد، مؤكدًا أنها أزمة تشريعية يمكن حلها إن توافرت الرغبة الحقيقية بإجراء الانتخابات النيابية لينتج عنها مجلس نيابي واحد موحد يقوم بتقديم الدستور للاستفتاء عليه ومن ثم نصل إلى الانتخابات الرئاسية لنحصل على رئيس في ظل وجود برلمان ودستور واضح يحدد صلاحياته وفترة رئاسته وتشكيل الدولة وشكلها برمتها.