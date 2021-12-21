عربية النواب: الدور المصري المتعاظم بالمنطقة يؤكد ريادة الدولة تحت حكم السيسي

الثلاثاء 21/ديسمبر/2021 - 08:56 م

قال النائب يسري المغارى رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، إن الدور المصري المتعاظم في المنطقة والاقليم، يؤكد ريادة مصر وقوة الدولة المصرية تحت حكم الرئيس السيسي، الذي استطاع أن يدفع بالبلاد للأمام ويستعيد لها مكانتها الرفيعة إقليميا وعالميا. ونوه المغازي في بتصريحات له اليوم، بلقاء الرئيس السيسي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وتأكيده أن مصر داعمة لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا الليبية والحافظ على وحدة ليبيا وسيادة أراضيها.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون العربية، أن مصر لها رؤيتها الخاصة جدا في الشأن الليبي وهى ضرورة تقوية واستعادة الدولة في ليبيا ودحر الإرهاب والميليشيات، وهى رؤية تحظى برضى الشعب الليبي الذي سئم الفوضى والدمار.

وشدد المغازي على أن التدخل المصري الحاسم قبل أكثر من عام وإعلان الخط الأحمر في ليبيا هو الذي قاد لوقف اطلاق النار في البلاد، ودفع الجميع للبحث عن تسوية سياسية للملف وتحديد موعد للانتخابات الليبية، فمصر داعمة لليبيا وسيادتها وتعمل باستمرار لتخفيف المعاناة عن أهلها.

وأوضح عضو البرلمان أن مصر تسعى دائما إلى دعم كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها وهو ما ظهر في اللقاءات والمبادرات المستمرة لمصر منذ بداية الأزمة الليبية.