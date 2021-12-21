كيروش يسافر إلى البرتغال لقضاء إجازة الكريسماس

الثلاثاء 21/ديسمبر/2021 - 01:21 م

سافر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، ومعاونوه الأجانب إلى البرتغال لقضاء إجازة الكريسماس.

ومن المنتظر أن يعود كيروش وجهازه المعاون إلى القاهرة يوم 28 ديسمبر الجارى، استعدادا لمعسكر الفراعنة قبل المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة مبدئية تضم 40 لاعبًا للمشاركة فى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وهى قائمة مبدئية سيتم تصفيتها إلى 23 لاعبا قبل السفر إلى الكاميرون.

وضمت قائمة المنتخب كلًا من: محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وإمام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وإبراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.