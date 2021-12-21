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الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 146 إصابة جديدة و99 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت، تسجيل 146 حالة مؤكدة وتعافي 99 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 31 حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 550988 حالة، وبلغت حالات التعافي 540178 حالة، فيما سجلت حالتا وفاة، حيث وصل إجمالي الوفيات إلى 8864 حالة.

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