كورونا في الكويت.. تسجيل 80 إصابة جديدة و25 حالة شفاء

الثلاثاء 21/ديسمبر/2021 - 12:25 ص

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، كما تم تسجيل 25 حالة شفاء جديدة من هذا الفيروس التاجي، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة الكويتية في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، إلى تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى 414178 حالة إصابة، واستقر العدد الإجمالي لحالات الوفاة عند 2466 حالة وفاة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء لتبلغ 411118 حالة شفاء، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.