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الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الكويت.. تسجيل 80 إصابة جديدة و25 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة في الكويت، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، كما تم تسجيل 25 حالة شفاء جديدة من هذا الفيروس التاجي، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة الكويتية في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، إلى تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى 414178 حالة إصابة، واستقر العدد الإجمالي لحالات الوفاة عند 2466 حالة وفاة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء لتبلغ 411118 حالة شفاء، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا. 

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