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الإثنين 20 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

مسؤولون فلبينيون: ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "راي" إلى 375 شخصًا

جانب من آثار إعصار
جانب من آثار إعصار راي في الفلبين
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أعلن مسؤولون في الفلبين، اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى إعصار راي الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي إلى 375 شخصًا.

وذكر صحيفة "ذا مانيلا تايمز" الفلبينية على موقعها الإلكتروني أن 50 شخصًا في عداد المفقودين، وأصيب أكثر من 500 شخص جراء الإعصار بينما فر أكثر من 380 ألف شخص من منازلهم عندما ضرب الإعصار البلاد يوم الخميس الماضي.

فيما وصف الصليب الأحمر في الفلبين، المشهد بـ"الخراب الكامل"، وذلك بعد أن دمرت العاصفة العديد من المنازل والمدارس والمستشفيات،

ومازال الكثير من المناطق في وسط وجنوب البلاد منعزلة، بسبب انقطاع خطوط الكهرباء والاتصالات.

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