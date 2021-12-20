بروتوكول مصري إماراتي لوضع خطط تنموية للنهوض بالعمل الإنساني

الإثنين 20/ديسمبر/2021 - 02:00 م

في إطار الدعم اللامحدود لتطوير العلاقات بين مصر والإمارات ودعمًا لرؤية إمارة أبوظبي ودولة الإمارات لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الدول محلياً وإقليمياً ودولياً وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مصر الخير" بشأن المشاركة في بناء أصحاب الهمم بهدف السعي لوضع خطط تنموية للتعاون الكامل لإثراء التجربة المشتركة في العمل الإنساني وخصوصاً الخدمات المقدمة لهذه الفئة والتبادل المعرفي والتطبيقي والتدريبي وفقاً لأفضل الممارسات في الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وعقد الندوات والمؤتمرات المشتركة للتعريف بجسور التعاون الواقع والمأمول.

حضر مراسم التوقيع السفير شريف البديوي، سفير مصر لدي الإمارات، وعبر الاتصال المرئي الدكتور عبد الله الحمادي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات بالقاهرة، ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن مؤسسة مصر الخير، محمد عبدالرحمن بصفته: نائب عضو مجلس الأمناء المنتدب، وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لفيف من قيادات المؤسستين.

ووفقاً للبروتوكول فتم الاتفاق على قيام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بنقل خبراتها إلى مؤسسة "مصر الخير" بشأن تقديم خدمات أصحاب الهمم وإطلاعهم على البرامج العلاجية والتعليمية ونقل خبراتها التدريبية والتأهيلية والمشاركة في المبادرات والخطط من قبل الراعيين لتطوير مجالات أصحاب الهِمم في مصر.

بينما تقوم مؤسسة "مصر الخير" بمساعدة "زايد العليا" في تحقيق مبادراتها للبرامج المنفذة في المناطق البعيدة والنائية بمصر في شأن خدمة أصحاب الهِمم، والعمل على وضع منظومة تضمن استدامتها ومساعدتها بشأن الأماكن التي تُوفر احتياجات البرامج المنفذة من قِبل المؤسسة ووسائل الحصول عليها.

ومن جهته رحب عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بإبرام مذكرة التفاهم مع مؤسسة "مصر الخير" التي تهدف إلى تنمية الإنسان في سبع مجالات أساسية (التكافل الاجتماعي والتعليم والصحة والبحث العلمي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة وقطاع الجمعيات الأهلية)، معبراً عن بإبرام هذا التعاون بين المؤسستين لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، والذي يعد الثاني لمؤسسة زايد العليا مع جهات مصرية عقب إبرام مذكرة تفاهم في وقت سابق بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة المصرية بشأن تبادل الخبرات مع الجانب المصري، ونقل خبرات كوادر "زايد العليا" الوظيفية في توعية وتثقيف الأسر وأولياء أمور أصحاب الهِمم في جمهورية مصر العربية الشقيقة مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين والرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال محمد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير: يسعدنا إعلان التعاون وتجسيد العلاقات المثمرة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم والذي يأتي في نطاق العمل الإجتماعي والإنساني المشترك، موضحاً بأن هناك اقتناع مشترك بين الطرفين لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات الهادفة إلى تشجيع وبسط العمل الإجتماعي والإنساني والوطني.

وأكد عبد الرحمن، أن البروتوكول يساهم في تعزيز التعاون من خلال التنسيق المباشر والمتواصل، ويأتي ضمن استراتيجية الطرفين بإحداث النقلة النوعية، وتكثيف التواجد الميداني والانفتاح على المؤسسات وتقديم الخدمات الاجتماعية الإنسانية والوطنية، وتماشياً مع مقتضيات أهداف المؤسستين الهادفة إلى مد جسور التواصل مع كافة قطاعات العمل الإنساني وتاكيداً لفكرة العمل الاجتماعي والإنساني والوطني الذي أصبح من سمات المواطنة المعاصرة.

وأشار إلى حرص مؤسسة "مصر الخير" على وضع خطط تنموية للتعاون الكامل لإثراء التجربة المشتركة في العمل الإنساني وخصوصاً الخدمات المقدمة لأصحاب الهِمم، والتبادل المعرفي والتطبيقي والتدريبي وفقاً لأفضل الممارسات في الخدمات المقدمة لأصحاب الهِمم،وعقد الندوات والمؤتمرات المشتركة للتعريف بجسور التعاون الواقع والمأمول، لافتاً إلى أن تزايد شراكات "مصر الخير" مع المؤسسات المختلفة سواء الدولية، أو الإقليمية أو المحلية، والتعاون الوثيق مع مؤسسات كبيرة في المنطقة العربية مثل دولة الكويت، مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة بما للمؤسسة من مصداقية واحترافية الأمر الذي يحتم أن تتميز المؤسسة في كافة الخدمات التي تقدمها من خلال برامجها السبعة إلي كافة المستحقين في جمهورية مصر العربية.